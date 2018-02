D'Alema: "Prodi? Un compagno che sbaglia"

Massimo D'Alema infiamma i toni della campagna elettorale a sinistra e mette nel mirino Romano Prodi e Matteo Renzi. "Baffino" non ha gradito l'endorsement di Romano Prodi per il centrosinistra e così ai microfoni di Radio Capital va all'attacco: "A Romano dico con grande amicizia — conclude D’Alema — che dicendo che vota Insieme voterà per Casini e per Renzi, e ritengo che non sia utile né al paese né al centrosinistra. È lunare pensare che possa vincere il Pd".



Poi aggiusta la mira e apre il fuoco su Renzi e sulle liste dem per il voto del 4 marzo: "Diciamo la verità, non si può votare Gentiloni — aggiunge D’Alema, intervistato a radio Capital — la legge elettorale scandalosa prevede che ci sia il Pd e il capo del Pd che si chiama Matteo Renzi e se ci fossero dubbi su questo Renzi ha fatto liste con stile padronale... Quindi non si vota per Gentiloni ma per Renzi". Infine non esclude un suo ritorno al Pd in futuro: "Il giorno in cui ci sarà un gruppo dirigente del Pd che abbia a cuore l’unità del centrosinistra potremo discutere, ma questo significa rimettere in discussione le politiche di questi anni. Il tema non è rientrare nel Pd ma ricostruire il centrosinistra".