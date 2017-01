D'Alema: “Renzi ci farebbe perdere le elezioni”

“Renzi ci porterebbe a perdere le elezioni” . È netto il giudizio di Massimo D’Alema, l’oppositore interno più accanito del segretario del Pd.

“Ormai è chiaro che con Renzi non vinceremo mai. Tra lui e una parte del nostro mondo si è determinata una rottura sentimentale, difficilmente recuperabile” , incalza l’ex premier, intervistato dal Corriere della Sera. D’Alema è convinto che il Pd sia “un partito isolato” e che l’unico disposto ad aiutarlo sia Berlusconi “che ha bisogno del governo contro la scalata di Vivendi: do ut des”. “Ma non credo che la mano tesa di Berlusconi corrisponda al sentimento dell’elettorato di centrodestra” , aggiunge spiegando che “se la tendenza elettorale è quella che vedo, il Pd e Berlusconi non avranno i numeri per fare nessun governo”.

Una cosa è certa. Con il governo Gentiloni, secondo D’Alema, è caduto il dogma “secondo cui Renzi era insostituibile” . Ora c’è “ un presidente del Consiglio più garbato, più accettabile dagli italiani. E – aggiunge - ne conosco altri, nel Pd e nel centrosinistra, in grado di svolgere efficacemente quel compito. Ripeto, nessuno è insostituibile. È un principio che a suo tempo ho applicato anche a me stesso”. La responsabilità della caduta di Renzi è soltanto sua. “È stato lui a imporre con tre voti di fiducia una legge elettorale incostituzionale, per poi dopo tre mesi considerarla anche sbagliata. È stato lui a impostare il referendum come un grande plebiscito sulla sua persona; dopo un’esperienza di governo fallimentare, nonostante il favore al di là di ogni ragionevole limite del sistema dell’informazione, almeno di quella ufficiale ”, attacca il lìder Maximo della sinistra che annuncia l’intenzione di ricostruire il campo del centrosinistra con un’assemblea che si terrà il prossimo 28 gennaio, partendo dai 300 comitati per il No.