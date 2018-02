D'Alema torna ancora in campo: "Nessuna invasione di migranti"

Massimo D'Alema scende in campo. Naturalmente contro Silvio Berlusconi. "Dice che i migranti sono una bomba sociale? Berlusconi mi sta anche simpatico, poi io mi ricordo cosa ha promesso nel '94. Poi lui ha governato per nove anni e le tasse non sono calate, le pensioni non sono aumentate, il ponte sullo Stretto non c'è e non ha fermato i migranti. Lui ha fatto la piu grande sanatoria della storia d'Italia, ha legalizzato un milione di clandestini. Quindi io sono tranquillo, tutto quello che dice Berlusconi non avverrà", tuona a TgCom24 l'esponente di LeU.

Che poi aggiunge: "Berlusconi dice 'ne mando via 600mila. Mi viene da dire 'chi, quali?'. In Italia sono arrivate 370mila persone, la maggior parte sono già andati, una parte sono rifugiati. Ci sono molti altri richiedenti asilo che attendono una risposta. Noi non siamo invasi. Negli ultimi due anni la popolazione italiana è diminuita ogni anno di 50/60mila unità".

D'Alema poi parla del suo passaggio a Leu: "Quello che è stato il mio partito è diventato come gli altri. Mi sono trovato di fronte una scelta drammatica: rimanere legato a un partito o ai miei ideali. Ho optato per la seconda scelta, anche se è stata una scelta difficile. Nella vita, rimanere fedeli alle proprie scelte è irrinunciabile. Vedo molti voltagabbana. È uno spettacolo avvilente. Avevo smesso, mi hanno chiesto di tornare ad impegnarmi e poi nel Salento. Non riesco a concepire una campagna elettorale che non sia lì, mi emoziona. Continuo a pensare che un grande Paese civile abbia bisogno di Politica con la P maiuscola, che non c'è più. Chiedo ai miei elettori di proteggere il panda, una specie in via di estinzione. Senza classe dirigente il Paese è a rischio".