Dalle cure alle Dat, ecco la guida

Sono passati dieci anni dalla morte di Piergiorgio Welby, otto da quella di Eluana Englaro. Dilemmi etici che si sono riproposti più volte, fino al caso di Dj Fabo. È stata lunga la strada per arrivare alla legge sul biotestamento approvata ieri definitivamente dal Senato con 180 voti a favore. A votare una maggioranza trasversale. Passato anche il punto più controverso: la possibilità di sospendere anche nutrizione e idratazione. La norma in realtà non risolve tutte le questioni aperte da quei casi che hanno diviso la coscienza del Paese. E infatti c'è già chi rilancia, proponendo di rilanciare la battaglia per introdurre l'eutanasia. Ecco una guida per capire cosa prevede la nuova legge sulle Dat, Disposizioni anticipate di trattamento.