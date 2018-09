Decreto Milleproroghe, il governo pone la fiducia e il Pd occupa la Camera per protesta

Il governo Lega-Movimento 5 Stelle ha posto la sua prima fiducia e il Partito Democratico, in risposta, ha occupato l’aula di Montecitorio. I deputati dem, in protesta alla Camera, puntano il dito contro la decisione della maggioranza giallo-verde di mettere la fiducia (autorizzata dallo stesso consiglio dei ministri il 24 luglio) sul decreto Milleproroghe, ovvero un testo che è stato cambiato in diversi punti.

Roberto Giachetti sugli scudi (guarda il video): "Il decreto Milleproroghe è sostanzialmente modificato, sul tema vaccini ben tre volte, su altri ancora è stato cambiato. Per cui la fiducia autorizzata dal Cdm non può riferirsi al testo in esame alla Camera" .

Gli fa eco il compagno di partito Ettore Rosato che critica così il pentastellato presidente dell’aula, Roberto Fico: "La questione della illegittimità della fiducia è stata posta da Delrio in conferenza dei capigruppo e il presidente Fico, senza entrare nel merito dei fatti politici, ha ribadito che la procedura interna al Cdm che stabilisce l'autorizzazione alla fiducia è cosa che non riguarda questo ramo del Parlamento. La risposta attiene alla funzionalità della Camera e non al rapporto interno del Governo" .

Ma non sono solo i dem a incrociare le braccia: anche la compagine parlamentare di Forza Italia e Fratelli d’Italia contesta l’opportunità della decisione. Il voto, ora, è atteso giovedì 13 settembre alle ore 12:40.