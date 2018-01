Delrio su Alitalia: "Lufthansa? Si può fare molto meglio"

Delrio frena i tedeschi. Il ministro dei Trasporti interviene sulle trattative per la vendita di Alitalia e afferma: "Pensiamo si possa fare molto meglio di Lufthansa per salvare posti di lavoro e fare più investimenti - spiega a Kronos su Rai2 -. Alitalia bisogna venderla, non svenderla". L'interventoi di Delrio arriva dopo quello del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia: "Credo che ormai la trattativa sia arrivata all'ultimo miglio. "Sarebbe meglio se la compagnia restasse in Italia. Dobbiamo usare gli aeroporti italiani per attrarre i turisti e fare in modo che si parta dall'Italia". Sul fronte dei conti interni all'azienda, i commissari hanno sottolineato che la compagnia nel primo trimestre presenterà ricavi in crescita rispetto all'anno precedente. Il tutto dovrebbe mettere a riparo il prestito da parte delle casse dello Stato. Inoltre i commissari hanno affermato che le manifestazioni di interesse dovranno essere analizzate con attenzione e con ulteriori approfondimenti prima che dare il via ad una trattativa in esclusiva.