Diciottenne guida ubriaco: travolge e uccide l'amico

Tranquillo, l'altra notte intorno alle 3, a Longone al Segrino (Como), stava camminando sul ciglio della strada, la provinciale 41 che costeggia proprio il lago del Segrino, per tornarsene a casa. È stato allora che l'ha travolto un'auto. Non una vettura qualunque, ma quella di un amico, un coetaneo che era stato fino a qualche attimo prima con lui a una festa e che, forse per la sbadataggine dovuto a qualche bicchiere di troppo, d'ora in avanti si porterà dietro un rimorso che è un vero e proprio macigno. Così è morto Lorenzo Roncari, 18 anni, liceale di Canzo ma che frequentava la scuola a Erba. Aveva giocato a lungo nelle giovanili del Rugby Lecco Lorenzo e nella zona lo conoscevano un po' tutti.

L'investitore si è fermato subito per aiutare l'amico, ma anche i soccorritori - pur arrivati rapidamente con un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso - hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita: Lorenzo è stato stroncato dai violentissimi traumi rimediati nell'impatto con la vettura guidata dall'amico. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Como, che hanno denunciato il 18enne per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.

PaFu