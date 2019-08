Dimesso per l'otite: muore dopo 2 giorni

Tra pochi giorni avrebbe compiuto 18 anni. E si stava preparando per festeggiare quel compleanno tanto atteso, sabato prossimo, con la famiglia e gli amici. Ma il destino aveva scritto un finale diverso per lui e domenica Giulio Vitti, di Monopoli, un comune della Puglia affacciato sul mare, ha avuto un malore improvviso in casa ed è morto. La tragedia, però, è avvenuta due giorni dopo che il giovane era stato dimesso dall'ospedale San Giacomo, dove era andato lamentando febbre alta e otite.

Una storia drammatica, i cui dettagli sono stati raccontati dalla Gazzetta del Mezzogiorno. I medici del pronto soccorso, però, non si erano allarmati: gli avevano prescritto una terapia antinfiammatoria e lo avevano lasciato andare. La vita era ripresa come sempre, le uscite con gli amici, i progetti, l'attesa per l'imminente riapertura della scuola calcio, la sua passione. Lentamente Giulio stava cercando di riprendersi dalla morte del papà, deceduto a 56 anni soltanto quattro mesi fa. Un dolore che lo aveva messo a dura prova. Domenica, invece, in un pomeriggio estivo come tanti altri per lui che si stava affacciando alla vita adulta, mentre faceva la doccia Giulio ha avuto un'improvvisa crisi respiratoria ed ha cominciato a diventare sempre più cianotico. I genitori, accorsi in bagno allarmati, hanno subito allertato i vicini e chiamato polizia e 118. I soccorsi sono arrivati tempestivamente e gli stessi poliziotti, ancor prima che giungesse l'ambulanza, hanno messo in campo tutti gli sforzi possibili per rianimarlo. Purtroppo in ospedale i medici hanno dovuto constatare il decesso del ragazzo. La prima ipotesi è che il suo cuore non abbia retto e sia sopraggiunto un infarto, ma bisognerà aspettare l'esito dell'autopsia disposta dal magistrato per capire cosa ha esattamente ucciso Giulio.

I referti della precedente visita al pronto soccorso, intanto, sono stati posti sotto sequestro e sono state disposte verifiche sulle medicine che il giovane stava assumendo per curare il male alle orecchie. Sicuramente l'indagine dovrà escludere eventuali collegamenti tra il malore fatale e la patologia che Giulio aveva accusato durante la prima visita in ospedale, ma sarà necessario aspettare i risultai dell'esame autoptico. La notizia della scomparsa di Giulio ha scosso l'intera comunità di Monopoli.