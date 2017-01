"Distribuiremo e fumeremo 4200 canne alla cerimonia di Donald Trump"

"Più di 4200 canne verranno distribuite e fumate durante il discorso di inaugurazione della presidenza di Donald Trump". È la promessa del Dcmj, un gruppo di attivisti il cui scopo è quello di favorire la liberalizzazione della marijuana a livello federale.

Il neoeletto presidente non è sembrato molto favorevole alla riforma. A proposito di questo ha fatto discutere la nomina a capo della Giustizia del senatore dell'Alabama Jeff Sessions, a detta di molti "militante proibizionista".

Le canne verranno distribuite gratuitamente lungo il National Mall, il viale che va dal Campidoglio al Lincoln Memorial, il 20 gennaio, proprio il giorno in cui Trump farà il suo primo discorso da presidente, ma si fumeranno solamente dopo 4 minuti e 20 secondi dall'inizio. Per gli americani il 420 è un numero simbolico: il 20 di Aprile (4/20) si celebra infatti in modo ufficioso la giornata mondiale della marijuana.

"Il messaggio che vogliamo lanciare è che è tempo di legalizzare la cannabis a livello federale", ha spiegato Adam Eidinger, a capo del gruppo di attivisti. La protesta vuole però essere pacifica: "Siamo forzati ad agire in questo modo perché l'amministrazione Trump non ha mai menzionato la marijuana una volta eletto. Vogliamo ricordare che la gente vuole un cambiamento, ma i politici non stanno facendo niente per portarlo avanti".