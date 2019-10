Dl Clima, via libera dal governo

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Dl Clima, considerato " il primo atto normativo che inaugura il Green New Deal ". A comunicarlo è stato Sergio Costa che, al termine del Cdm, ha dichiarato: " Ce l'abbiamo fatta. Mi piace poter dire che è il primo atto della storia della Repubblica italiana per l'urgenza ambientale, è una bella svolta ".

È stato appena approvato il #DecretoClima. È un risultato importante per il Paese.



Uno dei primi decreti di questo governo è sulla tutela ambientale e sul contrasto ai cambiamenti climatici.



Tra poco sarò in diretta pic.twitter.com/KUo6TEAGMg — Sergio Costa (@SergioCosta_min) October 10, 2019

Il provvedimento vale " circa 450 milioni che provengono tutti dalle aste verdi ". Il ministro dell'Ambiente ha spiegato che si tratta di " fondi rigenerabili, quindi le misure si autofinanzieranno negli anni e se il provvedimento gira, le risorse possono crescere come finanziamento in modo automatico. Dalle analisi e previsioni che abbiamo fatto dovrebbe girare bene ".

Le misure green

Per le città e le aree sottoposte a infrazione europea ci sarà il bonus mobilità, per cui sono stati stanziati 255 milioni di euro. Per quanto riguarda la questione rottamazioni il governo ha previsto fino a 1.500 euro per la rottamazione dell'auto fino alla classe Euro 3 e fino a 500 euro per i motocicli a due tempi.

Ci saranno anche due fondi: uno da 40 milioni di euro destinato ai Comuni per la realizzazione o l'ammodernamento delle corsie preferenziali; l'altro da 20 milioni per realizzare o implementare il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole elementari e medie con mezzi ibridi, elettrici o non inferiori a Euro 6.

Altre misure green verranno approvate con la legge di Bilancio e il Collegato ambientale; ci sono anche la legge Salvamare, in discussione alla Camera, e Cantiere ambiente, all'esame del Senato.