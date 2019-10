Dl Scuola, ok del governo: assunzione per quasi 50mila docenti

Dopo aver trovato l'intesa con le organizzazioni sindacali, il governo ha dato il via libera al Dl Scuola: nella giornata di ieri da parte del Consiglio dei ministri è arrivato l'ok per l'assunzione di 24mila docenti precari. Tra le principali misure del provvedimento vi sono un concorso riservato per i DSGA (i direttori dei servizi generali e amministrativi) facenti funzione, la semplificazione dell'internalizzazione dei servizi di pulizia delle scuole e la validità per nove anni delle abilitazioni scientifiche nazionali.

Stop alle impronte per i presidi

Un'altra novità piuttosto rilevante è l'abolizione delle rilevazioni biometriche del personale scolastico. Ad annunciarlo sono state le deputate grilline Virginia Villani e Vittoria Casa: " Manteniamo l'impegno di abolire le verifiche biometriche per i dirigenti scolastici, una misura che abbiamo sempre osteggiato ".

Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti ha detto che si tratta di una dimostrazione di come l'obiettivo del governo sia quello di " combattere il precariato nella scuola, garantendo il numero più alto possibile di cattedre a partire da settembre 2020 ". Mettere la scuola al centro del Paese è un impegno preciso " perché è dalle scuole che comincia la costruzione di una nuova società ".

Anche il viceministro del Miur Anna Ascani su Twitter ha espresso la propria soddisfazione: " Da settembre 24mila insegnanti precari verranno stabilizzati, a cui si aggiungeranno altri 25mila con concorso ordinario. Non risolviamo tutti i problemi del precariato nella scuola, lo sappiamo, ma questo è un primo passo per voltare pagina ".