Dl Sicurezza, Matteo Salvini: "Io orgoglioso di essere un ministro e uno sbirro"

"Quando vogliono attaccarmi, anche mediaticamente, mi chiedono se faccio il ministro o lo sbirro, pensando di arrecarmi onta: io rispondo con immenso orgoglio che faccio tutte e due le cose che sono due missioni, non due professioni" . A dirlo è il responsabile del Viminale Matteo Salvini, che è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019 della Scuola Superiore di Polizia.

Dunque, il ministro dell’Interno ha aggiunto: "Il mio compito da ministro è trovare un po’ più di fondi, un po’ più di uomini e donne per le forze dell'ordine, perché pacche sulle spalle, elogi ed encomi a chi lavora in strada e rischia la vita non bastano" .