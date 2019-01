Dl Sicurezza, Orlando all'attacco di Salvini: "Eversivo è chi viola i diritti…"

"Il mio non è un atto di disobbedienza, eversivo è chi viola i diritti umani. Al nervosismo del ministro Salvini rispondo che ho esercitato le mie funzioni di sindaco, ho sospeso l'applicazione di norme e competenza comunale che potevano pregiudicare i diritti umani dei migranti" . Così Leoluca Orlando, che guida la rivolta dei sindaci contro il dl Sicurezza, ha parlato in piazza, nella sua Palermo, ai cittadini che stanno animando il presidio di fronte a Palazzo delle Aquile proprio contro il cosiddetto decreto Salvini.

Il primo cittadino, come riporta AdnKronos, ha aggiunto: "Sarà la corte costituzionale a giudicare la legittimità costituzionale di queste norme che hanno un sapore disumano e criminogeno. I palermitani sono un popolo accogliente e io non sono un traditore: il ministro dell’Interno è nervoso perché evidentemente non ha argomenti. Io sono molto sereno perché sto facendo il mio dovere" .