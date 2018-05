Donzelli smaschera Nardella: "Nelle case popolari i rom con le auto di lusso"

Il renziano Dario Nardella 'fa il leghista'? La domanda sorge spontanea dopo che il sindaco di Firenze ha proposto di rivedere le graduatorie per l'assegnazione delle case popolari che favorirebbero troppo gli stranieri.

"Altro che proposta di stampo leghista ", ha subito precisato Nardella al Corriere della Sera spiegando si voler semplicemente "evitare l’esperienza negativa delle banlieue parigine diventate da tempo bombe sociali" . E ancora: "Ci battiamo per evitare l’eccessiva e repentina concentrazione di famiglie straniere nei condomini di case popolari che, invece di una buona integrazione, genera disgregazione. E dunque proponiamo di dare più punteggi alle famiglie che risiedono da più anni nel comune di Firenze per favorire chi, da troppo tempo relegato agli ultimi posti della lista di attesa, non riesce mai a raggiungere una quota idonea per l’assegnazione di un alloggio".