"Il Duce ha fatto grandi cose". ​Ed è bufera contro il sindaco Pirozzi

Fascismo e anti fascismo. La polemica non si spegna mai. A infiammarla nuovamente è stata un'intervista fatta da Klaus Davi per il programma Klaus Condicio. Nella bufera è finito Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della Regione Lazio, per aver esaltato Benito Mussolini (guarda il video). "Il Duce - ha detto - ha fatto grandi cose nelle politiche sociali" . Una dichiarazione che ha mandato su tutte le furie la sinistra.

Nell'intervista con Klaus Davi, Pirozzi ha spiegato che "le opere pubbliche realizzate durante il fascismo sono state una cosa positiva per il Paese" . "Lo ha fatto vedere anche Rai Tre" , ha chiosato. Poi ha subito aggiunto: "Mentre tra le cose sicuramente brutte colloco le leggi razziali" . "Per quello che riguarda infrastrutture, politiche sociali, una visione del paese il Duce secondo me ha fatto grandi cose - ha, poi, continuato - ma l'aver aderito alle sciagurate leggi razziali e aver fatto entrare l'Italia in guerra al fianco di Hitler è stata una cosa sciagurata" . Il sindaco di Amatrice ha comunque assicurato di non essere mai andato in "pellegrinaggio" a Predappio. "Semmai andrei dal Papa e a Lourdes, dove in effetti sono stato - ha fatto notare - i pellegrinaggi si fanno nei luoghi dove ci sono i santi. Io sono un cattolico" .