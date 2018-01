E la Boldrini insiste: "Tradimento su ius soli"

Dopo l'intervento di Pietro Grasso all'Assemblea di Liberi e Uguali, è il turno di Laura Boldrini. Il presidente della Camera ha fatto il suo debutto nel nuovo movimento guidato dal presidente del Senato. E come sempre al centro dei pensieri della Boldrini c'è lo ius soli: "Questa legislatura si è conclusa con un grande tradimento: il tramonto della legge sulla cittadinanza. Sono stati traditi 800mila ragazzi e ragazze che ci avevano creduto perchè glielo avevano promesso, ragazzi che sono italiani a tutti gli effetti. Ha vinto una sconcertante subalternità politica - ha proseguito - inseguire la destra sul proprio terreno vuol dire rafforzarla, è stata una decisione miope".



Poi il presidente della Camera ha posto l'accento sulla situazione delle donne nel mondo del lavoro: "La maggior parte delle donne in Italia oggi non ha accesso al lavoro. È il medioevo ed è inaccettabile: siamo il 51 per cento della popolazione, non siamo una minoranza esigua, ci siamo ed esigiamo rispetto. Vogliamo contare e avere peso. La nostra bussola devono essere la lotta alle diseguaglianze - ha aggiunto - perchè la precarietà è un furto di futuro". Infine non moteva mancare un passaggio sulle fake news: "Penso che una forza progressista debba far proprio anche il tema dei diritti in internet. Penso al diritto di accesso alla rete per tutti; alla riduzione del divario digitale, alla tutela dei dati personali; al diritto alla tutela della propria identità. Gli spacciatori di menzogne - ha detto - non sono dei buontemponi, sono gruppi organizzati che hanno un'agenda politica, con l'obiettivo di manipolare i cittadini".