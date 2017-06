E il governo accontenta Di Matteo: subito alla Dna

Contrordine da via Arenula. Il pm del processo sulla trattativa Stato-mafia Nino Di Matteo andrà subito a Roma alla Direzione nazionale antimafia. Il ministero di Giustizia ha revocato l'applicazione per sei mesi a Palermo, che a Di Matteo non era piaciuta, e ha disposto che si occupi solo del processo trattativa. Una buona notizia per il pm in odore di discesa in politica (i grillini lo vorrebbero Guardasigilli) che arriva nel giorno di una notizia meno buona per lui: Di Matteo, infatti, è stato il pm in primo grado del processo contro il generale Mori finito ieri con l'assoluzione definitiva.