E il governo pensa a un memoriale della Shoah

L'Austria progetta di costruire un memoriale in un ex campo di sterminio nazista, dopo che Israele ha annunciato che limiterà i suoi contatti diplomatici con il governo di Vienna. Il monumento, in ricordo dei 10.000 ebrei di Vienna assassinati nel campo dei Trostinets, nei pressi della capitale bielorussa Minsk, è «un chiaro impegno per la storica responsabilità e la complicità dell'Austria» nell'Olocausto, ha dichiarato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, al termine del prima riunione del nuovo governo, che include anche il populista Freedom Party (Fpoe). L'Fpoe è stato fondato dai liberali di destra e nazionalisti, spesso ex-sostenitori del Nazismo, dopo la seconda guerra mondiale, e i suoi membri, tra cui l'attuale leader e il vice cancelliere Heinz-Christian Strache, hanno avuto contatti con gruppi estremisti di destra. - Fino agli anni '80, l'Austria si considerava principalmente come una vittima dell'annessione alla Germania nazista, piuttosto che un complice volontario. Da allora, i governi hanno compiuto grandi sforzi per affrontare la scomoda eredità del Paese.