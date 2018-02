E Potere al Popolo vuole l'amnistia se il reato è per la «lotta sociale»

Potere al Popolo, la lista in corsa per le elezioni del prossimo 4 marzo e guidata da Viola Carofalo, attivista di un centro sociale di Napoli, ha inserito nel suo programma la soluzione a tutti i problemi giudiziari degli antagonisti: l'amnistia per i reati legati alle lotte sociali, sindacali e ambientali e «la depenalizzazione di una serie di reati, ereditati dall'ordinamento fascista del Codice Rocco». E non è tutto. Una volta salvati i black bloc e i lanciatori di bombe carta, Potere al Popolo vuole schedare gli agenti che quelle bombe le ricevono, inserendo i codici identificativi sulle loro divise. Per risolvere l'emergenza casa invece l'idea è di dare ai sindaci la facoltà di requisire gli immobili sfitti in barba alla proprietà privata. Infine, abolendo l'articolo 5 della legge Lupi, il partito salva gli abusivi che si allacciano alle reti elettriche, idriche e del gas altrui. L'illegalità regna sovrana.

F. Cu