Ecco chi è Stefano Buffagni, l'uomo ombra di Luigi Di Maio

Stefano Buffagni. È lui il 'Luca Lotti' del Movimento Cinque Stelle. L'uomo ombra di Luigi Di Maio, con un passato da consigliere regionale in Lombardia, è entrato alla Camera il 4 marzo scorso forte dei buoni legami sia con la Casaleggio Associati sia con la Lega di Matteo Salvini.

Da buon plenipotenziario di Luigi Di Maio porta con sé una cartellina con la mappa delle nomine pubbliche in scadenza e che ben presto andranno rinnovate e "sulle quali ha una gran fretta di mettere becco", rivela L'espresso. Un po' sbrigativo nei modi, come quando commentando l' arresto per corruzione di un famoso medico, disse: "Questa gente deve essere linciata ed esposta in pubblica piazza affinchè casi di questo genere non succedano mai più". Nel suo curriculum si vanta di aver iniziato a fare sport in età precoce, ad appena 4 anni. Si è fatto le ossa in un call center e poi ha lavorato come stagista tra gli scaffali Ikea. Ora, da commercialista, assicura che le grandi aziende non hanno segreti per lui. "Con i 5Stelle merito e competenza torneranno di moda", ha detto con grande sicurezza e sottolineando: "È solo questione di tempo".