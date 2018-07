Ecco i tecnici di Musk "Abbiamo incredibili macchine per tunnel"

Lo aveva annunciato, lo ha fatto: il magnate americano Elon Musk, ha messo a disposizione del governo thailandese i suoi ingegneri per tirare fuori i baby-calciatori dalla grotta di Tham Luang. Si tratta di tecnici dell'azienda The Boring Company, specializzata nella costruzione di tunnel innovativi, e della compagnia spaziale SpaceX. I tecnici dovrebbero arrivare già oggi e iniziare subito a valutare la possibilità di realizzare una galleria per accedere alla cavità o addirittura «un tunnel d'aria» sott'acqua per permettere ai bambini di essere salvati in sicurezza. La Boring Company è attualmente impegnata nella costruzione di alcuni tunnel a Los Angeles ed è dotata di macchinari straordinari per perforare il suolo. «Stiamo ricevendo feedback e indicazioni dalle persone presenti a Chiang Rai per stabilire il modo migliore per assisterli», dice un portaovce dell'azienda.