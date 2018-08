Ecco come smascherare i falsi in 10 mosse

Per la Scienza non è necessario usare la macchina della verità per scoprire se uno mente. Secondo uno studio dell'Università della California di San Diego basta il cervello: impiega 300 millisecondi per capire se l'espressione o l'atteggiamento di una persona sono coerenti con il suo stato d'animo. La nostra «macchina della verita» è nella corteccia orbito-frontale che registra le sensazioni che proviamo «di pancia», le elabora e sentenzia. Perchè se a parole mentire è facile, non lo è con il corpo: questi alcuni trucchi certificati dalla Scienza per capire se quella che vi raccontano è una balla oppure no. Fidatevi.

1. Occhio al respiro

Quando si spara una panzana accelerano le pulsazioni cardiache e il respiro di conseguenza si fa più rapido e affannato, il discorso spezzato, le gesticolazione più lenta. Più che le gambe le bugie hanno il fiato corto.

2. La voce cambia

Anche il parlare si fa diverso: il tono, dicono gli esperti, s'innalza di svariate ottave quando uno dice una menzogna. Occhio che diventa più acuto.

3. Guardami negli occhi

Chi è tutto preso a raccontare una bugia distoglie spesso lo sguardo. Il trucco, se siete capaci, è quello di guardare le pupille: se si dilatano mente.

4. Ma anche le palpebre...

Lo dice uno studio della Portsmouth University: sarà forse nervoso ma il menzognero aumenta il movimento delle palpebre fino a otto volte più del normale. Persino più di una farfalla.

5. L'abitudine è importante

Bisogna conoscere bene la persona e i suoi comportamenti per notare la differenza e non lasciarsi sfuggire atteggiamenti strani. Ma non c'è peggio cieco...

6. La bocca

Senza che se ne rendano nemmeno tanto conto i bugiardi hanno un gesto che li tradisce: toccarsi la bocca con le mani. Anche mordersi le unghie, però.

7. Sempre quella

Un po' per convicersi e un po' per imparare a memoria la lezione i bugiardi ripetono sempre una stessa frase o una stessa parola. Come certi politici.

8. Che domanda

Non solo: ripete la domanda che gli hai fatto anche più di una volta prima di rispondere. Serve a prendere tempo.

9. Guardategli i piedi

Non si sa perchè, ma il simulatore quando simula trascina i piedi. Deve essere il peso della bugia che si fa sentire. Anche battere i piedi è un segnale ma non quando c'è la musica di sottofondo...

10. Cambia faccia

Non solo il furbastro, o la furbastra, deglutisce o tossisce, ma fa smorfie in continuazione, cambiando spesso espressione. Per questo si dice abbia una doppia faccia. Fate attenzione