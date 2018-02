L'economista Fioramonti candidato M5S allo Sviluppo

Arriva una seconda conferma dal Movimento 5 Stelle, che dopo avere proposto il generale Sergio Costa per il ministero dell'Ambiente conferma ora il nome di Lorenzo Fioramonti per lo Sviluppo Economico.

A ricoprire l'incarico Luigi Di Maio vorrebbe " una eccellenza italiana di grande competenza come il professore di Economia politica all'Università sudafricana di Pretoria Lorenzo Fioramonti ". Economista liberal, ha lavorato per la Fondazione Rockfeller e scrive su Open Democracy, sito legato alla Open Society di Soros.

La conferma del candidato premier a Cinque Stelle arriva in un'intervista al Corriere della Sera, che non si sbottona invece sulle "quote rose" di un possibile governo a trazione grillina, dicendo che " i cittadini le conosceranno a breve, dico solo che sono donne di grande competenza ed esperienza ".