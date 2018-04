A Udine sarà ballottaggio

Non solo Regionali. In Friuli Venezia Giulia i cittadini di 19 amministrazioni locali sono stati chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e l'elezione dei sindaci. Nei due Comuni con oltre 15mila abitanti, Udine e Sacile, si sono concluse le operazioni di spoglio, ma per conoscere il nome dei nuovi sindaci sarà necessario attendere domenica 13 maggio.

Nel capoluogo friulano, dopo dieci anni di amministrazione di centrosinistra con Furio Honsell, il testa a testa tra le due coalizioni non ha portato a un vincitore. Pietro Fontanini, candidato leghista sostenuto da Forza Italia e Fratelli d'Italia, chiude al 41,25%. Il Pd insegue con Vincenzo Martines e si ferma al 36,16%. I due candidati alla poltrona di Palazzo D'Aronco staccano nettamente la grillina Pompea Maria Rosaria Capozzi, ferma al 8,33%, e gli altri contendenti. A livello di partiti, la Lega risulta prima per preferenze dei votanti con il 21,62%, seguita dal Pd a 20%.

Nessun cadidato ha superato il 50% delle preferenze. Gli udinesi saranno quindi chiamati alle urne il prossimo 13 maggio per il ballottaggio tra Fontanini e Martines.

L'affluenza definitiva alle urne per quanto riguarda le elezioni a Udine è stata del 57,18%. Secondo i dati diffusi dal Servizio elettorale regionale, hanno votato 45.940 elettori su 80.341 aventi diritto.

A Sacile, il candidato di Carlo Spagnol, sostenuto da Forza Italia, è al 43,96%. Alberto Gottardo, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia, rincorre e si trova al 36,13%. Pd al 13,82%. M5S fanalino di coda con il 6,09%. Anche qui i cittadini saranno richiamati alle urne.

Altri Comuni

Oltre a Udine e Sacile, al voto per scegliere il nuovo primo cittadino anche Brugnera, Faedis, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Fogliano Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Martignacco, Polcenigo, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, Sequals, Spilimbergo, Talmassons, Treppo Ligosullo e Zoppola.

I referendum

Gli elettori di quattro Comuni si sono pronunciati anche su due referendum consultivi per la costituzione di due nuovi municipi. Ma alle urne i cittadini hanno espresso parere negativo: salta così la fusione di Aquileia con Terzo di Aquileia e quella di Raveo con Villa Santina.