Elezioni Lazio, exit-poll in bilico: Parisi tallona Zingaretti

Gli exit poll lasciano in bilico la Regione Lazio. Secondo i primi dati pubblicati dalla Rai, sono tre i candidati che si giocano la poltrona di governatore. Luca Zingaretti, alla guida della coalizione di centrosinistra, che vede il Pd unito anche a LeU, sarebbe al 30-34%. Una forchetta che lo dà in vamtaggio, ma non di molto.

Il candidato del centrodestra, Stefano Parisi, infatti, è dato al 26-30%. Più indietro Roberta Lombardi e il Movimento Cinque Stelle, che secondo i dati resi disponibili dalla Rai non supererebbe il 29%.

Lo spoglio delle regionali inizierà dopo la conclusione delle operazioni di conteggio dei voti per la Camera e il Senato. Ma la guida delle due regioni più grandi d'Italia attirerà comunque l'attenzione di elettori e politica.

Intanto, nell'attesa di dati più precisi, ci si concentra sull'affluenza alle urne. Alle 19 nel Lazio ha votato il 50,89% degli aventi diritto. La provincia con la più alta percentuale di votanti risulta Viterbo con il 55,03%, seguita da Rieti con il 54,96% seguita da Latina con il 51,88%, Roma con il 50,63%, Frosinone 48,43%.