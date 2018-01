Elezioni, il M5S attacca: "Via Vespa e Fazio dalla campagna elettorale"

Si entra nel vivo della campagna elettorale e iniziano le polemiche. Il Movimento 5 Stelle vuole eliminare le ospitate nei programmi di Bruno Vespa e Fabio Fazio perché non si tratta di testate giornalistiche.

"Eliminare i programmi di infotainment dalla campagna elettorale oppure ricondurre tutti i programmi sotto testata a condizione che il conduttore abbia un contratto da giornalista". Queste le soluzioni individuate dalla relatrice di minoranza al regolamento sulla par condicio, Mirella Liuzzi. Il Movimento 5 Stelle escluderebbe quindi tra le ospitate Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa, e Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Risponde alla proposta il capogruppo Pd nella bicamerale, Vinicio Peluffo. "Il tema della presenza di Fazio e Vespa in campagna elettorale non riguarda la parte della normativa di cui ci stiamo occupando - ha detto - dovremmo inserire nel regolamento quali programmi vanno ricondotti a testata, ma questo deve farlo l'azienda e non la commissione di Vigilanza Rai". Della stessa opinione anche i democratici Salvatore Margiotta e Francesco Verducci. Mentre monta la polemica, Porta a Porta ha già previsto diverse incontri: martedì 9 Luigi Di Maio, mercoledì 10 gennaio Matteo Renzi e giovedì 11 gennaio Silvio Berlusconi.