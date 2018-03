Elezioni, la "profezia" della Palombelli: "Rottamatori furbi? Invece..."

Barbara Palombelli sui social è sempre molto attiva. E così in vista delle elezioni di domenica 4 marzo, la conduttrice di Forum di fatto si lascia andare ad una sorta di "profezia" sugli scenari che verranno fuori dalle urne. E la Palombelli mette nel mirino proprio l'affluenza che potrebbe essere condizionata, a suo dire, dalle condizioni meteo. Su Facebook la conduttrice afferma: "Il caos dei trasporti condizionerà il risulotato elettorale".



Poi fa una riflessione che guarda al passato: "Questo è l'ennesimo motivo per rimpiangere la prima repubblica: si votava fra maggio e giugno, dopo avere ascoltato le piazze, con i treni che ti portavano al seggio, le autostrade aperte...". Poi a sorpresa arriva una sorta di stoccata sui renziani. La conduttrice di Forum non nomina mai l'ex premier, ma su Facebook parla dei "rottamatori" che per definizione sono appunto i dem della corrente del segretario: "I rottamtori pensano di essere dei gran furbi e invece...". Solo qualche giorno fa si era lanciata in un'altra previsione questa volta però sulle schede per le urne: "Per il parlamento si prevedono montagne di schede nulle (nell’era dei tablet e del voto elettronico un risultato terribile).Per fortuna, alla regione la partita è più chiara è più semplice". Basterà attendere domenica sera per capire se queste previsioni sono state rispettate...