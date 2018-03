Elezioni, Sgarbi attacca Di Maio: "He's a shit, fa solo ca..."

L'appello al voto di Vittorio Sgarbi punta ancora su Luigi di Maio. Anzi: punta "contro" il leader del Movimento Cinque Stelle, che definisce - senza mezzi termini - "a shit". "Il quattro marzo si vota - dice il critio d'arte in un video diffuso su facebook - non mettetevelo nel c...".

Per Sgarbi gli elettori dovrebbero "evitare stelle di ogni tipo", un chiaro riferimento a non mettere la crocetta sul simbolo dei pentastellati. L'appello del critico d'arte si rivolge poi agli "italiani all'estero" e agli "italiani d'Italia": "Ascoltatemi: questa è l'immagine che vi dà il senso di dove rischiate di andare". E mostra una fotografia sul suo cellulare i cui sui vede il volto Di Maio all'interno di un water.

Dopo una lunga serie di "he is like a shit", che in Italia significa "lui è una m..", Sgarbi si preoccupa di precisare che - secondo lui - "questo signore fa cagare": "Mi raccomando, non cagate con lui" ma "imparate l'inglese e mandateli a cagare".

L'appello del critico d'arte (guarda il video) ha ricevuto in poche ore oltre 22mila 2like", 8mila condivisioni e già 586mila visualizzazioni. Fino all'apertura delle urne (e anche in seguito) rimarrà sul web a disposizione degli elettori indecisi. "Attenti a non finire nella m...".