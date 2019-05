Elezioni in Sicilia, chiusi i seggi. Affluenza in calo del 15%

Cinque sono i comuni in Sicilia nei quali si è votato per i ballottaggi per l'elezione dei sindaci e il rinnovo del consiglio comunale: Caltanisetta, Castelvetrano, Gela, Mazara del Vallo e Monreale.

Le votazioni sono andate avanti fino alle 23 e l'affluenza è risultata fin da subito in netto calo rispetto al turno precedente. L'affluenza finale, infatti, è stata del 43,60% a fronte del dato del primo turno al 58,98%. Un calo del 15,37%. Si sono recati alle urne 98.783 elettori su 226.546. L'unico capoluogo di provincia in gioco è Caltanissetta dove gli elettori hanno potuto scegliere fra i candidati sindaco Michele Giarratana del centrodestra e Roberto Gambino del M5s. Qui hanno votato su 56.294 elettori solo 24.001, pari al 42.64%. Il 28 aprile aveva votato, invece, il 56.52%. Anche negli altri comuni l'affluenza è stata decisamente più bassa.

I primi risultati dei ballottaggi

Dopo le prime 24 sezioni scrutinate su 56, a Caltanissetta il candidato del Movimento 5 Stelle, Roberto Gambino, è avanti con il 59,79% rispetto al candidato del centrodestra Michele Giarratana che ad ora ha ottenuto il 40,21%. Michele Giarratana aveva avuto il 37,39% mentre Roberto Gambino il 19,92% nella prima tornata.

A Gela testa a testa fra il candidato di Forza Italia e Pd, Cristoforo Greco, e il leghista Giuseppe Spata. Spata nel turno del 28 aprile aveva incassato il 30.57% delle preferenze mentre Greco il 36.28%.

A Castelvetrano, l'esponente dei 5 Stelle, Enzo Alfano, vince sul civico Calogero Martire.

Durante lo spoglio Luigi Di Maio ha subito esultato attraverso la sua pagina Facebook: "Caltanissetta e Castelvetrano da stasera sono Comuni a 5 Stelle. Sono davvero felice, collegatevi".