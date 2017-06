Emilia Romagna, Forza Italia propone legge anti moschee abusive

Una proposta di legge per la promozione della libertà di culto. Così è stato presentato il testo i proponenti, Galeazzo Bignami ed Enrico Aimi, consiglieri regionali di Forza Italia in Emilia Romagna.

“Il diritto a professare la propria fede nella nostra società democratica deve compiersi nel rispetto della laicità dello Stato. Un diritto - spiegano i consiglieri - da intendersi in senso ampio anche come diritto a scegliere liberamente e senza imposizione il proprio credo che deve attenere alla sfera spirituale della persona e della collettività, contrastando i fenomeni di radicalismo, fanatismo, fondamentalismo religioso e qualsiasi strumentalizzazione politica della religione”.

Il loro progetto di legge ha l'obiettivo di promuovere principi universali sanciti anche con il recente “Patto per un Islam Italiano” sottoscritto tra lo Stato e alcuni rappresentanti delle comunità musulmane. Tra gli impegni chiesti alla Regione c'è quello di “contrastare i fenomeni di imposizione del credo e dei riti e delle pratiche ad esso connessi”, di “scoraggiare l’apertura di luoghi di culto abusivi”, “promuovere l’autodeterminazione delle donne e la parità di genere attraverso la rimozione di condizionamenti di carattere religioso” ma anche di “favorire la conoscenza del fenomeno religioso e della storia delle religioni nelle scuole superiori e nelle Università” .