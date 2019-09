Enrico Letta va all'attacco: "Un errore lo strappo di Renzi"

La scissione di Matteo Renzi crede sia stata “ un errore per il modo e per i tempi ” e sottolinea che le prime mosse di Italia Viva “ guardano più a Forza Italia ”. L'ex premier Enrico Letta affronta il tema dello strappo di Renzi e in una intervista a Repubblica evidenzia che “ è una piccola mina messa sotto l'esecutivo, ma non penso abbia interesse a farlo cadere ”. A Letta sembra poi strano che il fondatore di Italia Viva dica di essere stato trattato come un intruso perché è l’unico ad aver ricoperto le cariche di Presidente del consiglio e segretario del Pd. E aggiunge che la sua uscita dal partito forse è stata un bene perché si è chiarito un sospetto.

Enrico Letta lancia poi l’idea di una riforma costituzionale da realizzare in un anno: il voto ai sedicenni. L’ex premier spiega di averla già fatta due anni fa ma secondo lui “ ora è urgente e con questa maggioranza si può fare. È un modo per dire a quei giovani che abbiamo fotografato nelle piazze, lodando i loro slogan e il loro entusiasmo - prosegue Letta - vi prendiamo sul serio e riconosciamo che esiste un problema di sottorappresentazione delle vostre idee, dei vostri interessi ”.