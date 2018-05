Per le Entrate sfilza di nomine dell'ultima ora

Il comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate, ieri ha deliberato una serie di avvicendamenti alla guida delle strutture di vertice. Si tratta di passaggi interni decisi proprio nell'ultimo giorno del governo Gentiloni che aveva insediato nello scorso luglio il direttore Ernesto Maria Ruffini. La nomina più importante riguarda Giovanni Spalletta, che oltre a essere direttore centrale Grandi contribuenti, prenderà anche l'interim della direzione centrale Coordinamento normativo, al posto di Annibale Dodero che dal primo giugno andrà in pensione. A partire dal primo luglio sono previsti avvicendamenti alle direzioni regionali: Alberta De Sensi in Friuli, Agostino Pellegrini in Calabria; Salvatore De Gennaro in Basilicata, Giovanna Alessio in Campania e Cinzia Romagnolo in Lombardia.