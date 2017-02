"Era un bravo ragazzo"

La giustizia non è questa - ha detto in collegamento con Federica Panicucci conduttrice di Mattino 5, Alessandro D'Elisa, zio di Italo D'Elisa, il ragazzo ucciso - la giustizia è quella che si fa nei Tribunali. C'è stata una disgrazia. Abbiamo portato avanti il dolore con dignità. Non potete capire, un ragazzo di 21 anni che ha perso il lavoro, ha perso tutto. C'è stata una campagna di odio verso questo ragazzo, che era un ragazzo per bene, sensibile. Un ragazzo d'oro che ha subito una pressione mediatica. Una vittima anche l'altro ragazzo continua- parlando di Fabio Di Lello. Andava aiutato e non mettergli uno striscione davanti al locale dove lavorava e si recava ogni mattina.