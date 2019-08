Esce il "6" dei record: con 2 euro vinti 209 milioni

Il 6 dei record al Superenalotto è stato centrato dopo oltre un anno. I 209.160.441 euro sono stati vinti ieri a Lodi, al Bar Marino di via Cavour 46. Questa la combinazione vincente: 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero Jolly: 21, numero SuperStar: 11. Si tratta del jackpot più alto nella storia del Superenalotto e il più alto di tutte le lotterie mondiali.

L'ultimo 6 risale ad oltre un anno fa, quando - il 23 giugno 2018 - vennero vinti 51,3 milioni di euro attraverso un sistema giocato da 45 giocatori. Il record del jackpot più alto di sempre era di 177,7 milioni di euro, quando la sestina vincente venne centrata il 30 ottobre 2010 con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole. Tra un primato e l'altro sono passati 3.167 giorni, durante i quali il 6 è stato centrato 28 volte.

Per tutta la notte nel Bar Marino, nel centro del paese, si è festeggiato alla grande, cercando di capire chi sia il vincitore che con una giocata da 2 euro si è aggiudicato la fantastica vincita. In un primo tempo non si era escluso che ad aggiudicarsi il Superenalotto dei record fosse stata invece un'intera «comitiva», insomma quei gruppi di «professionisti» (si fa per dire) che giocano con regolarità sempre gli stessi numeri autotassandosi sempre per lo stesso importo di euro. Già in passato la «ricevitoria» del Bar Marino era stato baciato dalla fortuna, ma una «6» così mostruoso non era mai stato centrato.

Ieri sera a Lodi si era registrata una bomba d'acqua con un temporale fortissimo, ma poi a parziale «risarcimento» è arrivata un'altra «bomba», questa volta non di acqua ma di euro: oltre 209 milioni, una somma che potrebbe far impazzire chiunque. Non a caso gli psicologi mettono sul preavviso i potenziali vincitori milionari delle lotterie: «Si tratta di avvenimenti che possono scombussolare, anche gravemente, la psiche d un uomo. Tanti soldi ti proiettano in una dimensione mentale che non è quella vissuta fino al giorno prima. Una nuova realtà che deve essere metabolizzata, altrimenti c'è il rischio che quello che sembra essere un clamoroso colpo di fortuna si trasformi in una altrettanto clamorosa disgrazia». Una «disgrazia» in cui però in tanti vorrebbero imbattersi. A cominciare dagli avventori del Bar Marino che ieri hanno battuto un altro record: quello dei brindisi. Brindisi dedicati però a un «fantasma», considerato che non ci sono indiscrezioni sul nei plurimilionario.

Da parte sua il titolare del Bar Marino spera ciò che sperano tutti i titolari delle ricevitorie dove viene azzeccata una vincita milionaria: e cioè che il novello riccone si ricordi di loro.

«Io non pretendo nulla - spiegano i titolari del Bar Marino - però un regalino mi servirebbe per fare qualche miglioria al locale. La clientela che frequenta questo bar è variegata: giovani, anziani e gente di passaggio. Non mancano neppure gli extracomunitari. Spero comunque che tutti quei soldi siano finiti a chi ne ha davvero bisogno».

Ma, detto tra noi, chi non ha bisogno di denaro?