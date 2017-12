Esplode bomba carta: muore pregiudicato, ferita la sua compagna

Un morto e un ferito a Napoli per l'esplosione di una bomba carta. È accaduto venerdì poco dopo le 4 in via Ferrante Imparato, nella zona orientale della città. I carabinieri sono intervenuti sul posto chiamati da alcuni residenti, che erano stati svegliati nel cuore della notte dalla fortissima deflagrazione.

E hanno trovato due persone ferite vicino al cancello divelto di un edificio e due auto completamente distrutte, parcheggiate nelle immediate vicinanze. Antonio Perna, 32 anni, di San Giovanni a Teduccio, è morto durante il trasporto all'ospedale Cardarelli per lesioni profonde al torace. La compagna Monica Veneruso, 43 anni, di Ponticelli, invece, è stata ricoverata all'ospedale Loreto Mare per traumi multipli ed è in prognosi riservata, piantonata dai militari, ma non in pericolo di vita. Delle indagini si occupano i carabinieri perché la vittima aveva precedenti per rapina aggravata da sequestro di persona, mentre lei per droga e ricettazione e gli investigatori li ritengono orbitanti nel clan Reale del quartiere di San Giovanni a Teduccio. Non si esclude che si sia trattato di un incidente e che l'ordigno sia esploso mentre i due lo stavano sistemando, davanti la porta dell'abitazione di qualcuno a scopo intimidatorio.