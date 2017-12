Etruria, il vescovo di Arezzo: "Se ci furono degli errori lo Stato faccia giustizia"

"Coraggio, aretini!" . Nell'omelia della notte di Natale, celebrata in cattedrale, monsignore Riccardo Fontana non cita mai direttamente il caso di Banca Etruria. Ma è a proprio quel crac che tutti i fedeli avevano in mente quando il vescovo di Arezzo celebrava la Santa Messa. "Da tempo siamo sulla bocca di tutti nei media, non sempre in modo benevolo - ha detto dal pulpito - questa città merita molto di più della litania di citazioni poco onorevoli. Tocca a noi tutti, anche ai cristiani, come alle altre componenti della società aretina, impegnarsi a recuperare quella dignità intrinseca che ci appartiene, proviene dalla storia ma è anche una risorsa di futuro" . E ha chiosato: "Se ci furono errori, gli organi dello Stato saranno bene in grado di provvedere" .

La notte di Natale monsignore Fontana ha celebrato, come di consuetudine, la Santa Messa in cattedrale. E dal pulpito non ha mancato di parlare dello scandalo che ha travolto Banca Etruria e, quindi, la maggior parte degli aretini. Il vescovo di Arezzo ha formulato un invito che suona come un auspicio: "A tutti, come dono da portare al presepio, conviene rimettere in moto la fattiva possibilità del dialogo e della solidarietà per ripartire insieme. Ancora troppi nostri concittadini soffrono della carenza del necessario, al di là delle dichiarazioni di maniera di chi è interessato a blandire l'opinione pubblica. I poveri non sono solo le persone che vengono da fuori" .