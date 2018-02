Falcone e Borsellino, indagato il vandalo che sfregia il murales

Milano - È stato individuato l'uomo che, a Milano, ha sfregiato il murales antimafia dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di corso di Porta Ticinese. Si tratta di un uomo di 32 anni, con precedenti specifici proprio per imbrattamento, «non riconducibile o appartenente ad alcuna area antagonista», precisa la questura. Il giovane è stato identificato e denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Si chiude così una brutta storia, emersa grazie ai social. Lì, sul profilo Facebook dello speaker Alvise Salerno, palermitano trapiantato a Milano era comparsa l'immagine choc: una pistola rossa messa in mano a Falcone e puntata alla tempia di Borsellino sorridente. Immediato il tam tam sui social e lo sdegno. Sopra il murales erano anche comparse delle foto, che ritraevano il writer e l'indicazione «Viene da via Gola l'idiota che sfregia ciò che non comprende». Il murales antimafia è stato ripulito già nella giornata di ieri. E ieri sera la Questura di Milano ha annunciato che l'autore di quello scempio era stato individuato e denunciato.