Inizia la partita sulla manovra: Salvini e Di Maio si sfidano sul Def

Le bozze coi numeri, i tagli, gli aumenti e le misure non sono state ancora messe sul tavolo. Anzi, devono essere ancora scritte. Eppure la partita sul Documento di economia e finanza, il Def, che di fatto definisce le scelte di politica economica dei prossimi anni e che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dal Parlamento entro il 10 aprile, è già iniziata. È su questo punto che il Movimento 5 Stelle e la Lega sono pronti a sfidarsi sfidano. Con Luigi Di Maio, che cerca convergenze politiche per portare a casa le promesse fatte ai suoi elettori, e Matteo Salvini che invece è già al lavoro per varare una manovra che tagli le tasse.

Subito dopo il voto Di Maio si è messo a lavorare a una sorta di programma da presentare alle altre forze politiche presenti in parlamento. L'obiettivo è trovare partiti alleati che gli diano i seggi necessari a raggiungere una maggioranza in grado di sostenere un eventuale governo pentastellato. "Siamo già al lavoro su una proposta che renderemo nota nei prossimi giorni - conferma oggi al Corriere della Sera - se le altre forze politiche vogliono proporre altre misure che hanno al centro il bene dei cittadini, siamo pronti a discuterne" . Quindi, smentisce che il Pd sia la prima scelta del Movimento 5 Stelle per la formazione di un asse di governo. "Lo scrivono i giornali - dice - ma io ho sempre detto che parlo a tutte le forze politiche, nessuna esclusa" .

Eppure potrebbe non essere un caso la scelta di Di Maio di cercare, in prima battuta, un'intesa sul piano economico. Piano che avvicina i grillini alla sinistra. Non a caso Di Maio ha scelto per un ipotetico ministro dell'Economia uno statalista, il "keynesiano eretico" Andrea Roventini, e per il dicastero del Lavoro un docente di Politica economica all'università Roma Tre, Pasquale Tridico, che sogna di reintegrare l'articolo 18. Due figure che potrebbero non dispiacere a un eventuale esecutivo giallo-rosso. Un altro punto di vicinanza potrebbe essere il reddito di cittadinanza. O reddito minimo di inclusione, come preferisce chiamarlo la sinistra. Per un eventuale accordo potrebbero, quindi, partire proprio da qui. E accontentare quegli elettori che in queste ore stanno prendendo d'assalto i Caf per chiedere indietro la "cambiale elettorale".