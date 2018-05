A farsi una pizza invece di sorvegliare la Reggia

Avrebbero potuto evitare un furto e invece, nonostante fossero addetti alla sorveglianza, hanno lasciato lavorare i ladri indisturbati mentre loro svolgevano le proprie commissioni o andavano addirittura a mangiare una pizza. Sono in tutto 6 i dipendenti della Reggia di Caserta indagati per assenteismo, due dei quali con obbligo di firma, cioè di presentarsi alla polizia prima e dopo il lavoro. «Hanno esposto la Reggia al rischio di atti di vandalismo e non solo», ha spiegato il procuratore di Santa Maria Capua Vetere, Maria Antonietta Troncone. L'accusa è di truffa aggravata e continuata e false attestazioni sulla presenza in servizio. In alcuni casi gli indagati sono anche tornati a casa, per poi tornare sul posto di lavoro solo per timbrare l'uscita

Le indagini sono scattate nel 2016, proprio dopo un furto nella tabaccheria del complesso Vanvitelliano. Analizzando i filmati delle telecamere della sala operativa del museo, gli uomini della Mobile hanno notato che i video erano molto nitidi e se in quel momento qualcuno fosse intervenuto si sarebbe potuto evitare il furto. Ascoltati dalla polizia, i dipendenti della Reggia hanno riferito di non aver visto nulla. Le indagini a quel punto si sono intensificate e sono scattati i pedinamenti e le intercettazioni video ambientali effettuate tra settembre e novembre 2016.

Secondo gli investigatori, il furto sarebbe stato «agevolato evidentemente proprio dalla mancanza di sorveglianza» che i due destinatari della misura cautelare avrebbero dovuto assicurare».

I dipendenti del Mibact coinvolti (Giovanni Maiale e Raffaele Narciso ma ci sono altri 4 indagati) secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere, «si procuravano un ingiusto profitto pari alla porzione di stipendio percepita pur non lavorando, arrecando un pari danno all'ente pubblico di appartenenza che ha retribuito prestazioni lavorative non effettuate e con l'ulteriore danno patrimoniale e di immagine correlato alla mancata presenza del dipendente».