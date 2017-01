Il fattore C di Gentiloni

Eppur si muove. Di poco, ma comunque si muove. Secondo i rapporti Bes pubblicati dall'Istat (relativi agli anni 2015 e 2016) il reddito procapite degli italiani è in crescita. Gli stipendi medi nazionali risultano pari a 17.826 euro, con un incremento dell'1,6% rispetto all'anno precedente. Anche se, come il pollo di Trilussa, è il Nord - dove la crescita supera il 2% - a trainare anche gli stipendi del Meridione, fermi al palo o quasi. Comunque, il miglioramento è in atto. E Paolo Gentiloni, premier (quasi per caso) da nemmeno un mese, può cavalcarne l'onda. Se non è fortuna questa...