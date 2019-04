FdI, la sfida della Meloni per le Europee: "Cambieremo tutto"

Giorgia Meloni lancia la corsa alle Europee al Lingotto durante la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. La leader di FdI ha le idee chiare e spiega quale Europa nuova vuole costruire Fratelli d'Italia: "In Europa per cambiare tutto, perchè noi abbiamo bisogno di un’Europa che sappia difendere l’interesse nazionale italiano e non solamente quello francese e tedesco, e si può fare votando Fratelli d’Italia perchè la nostra collocazione in Europa è la più strategica per questo obiettivo". Poi, sempre la Meloni ha parlato del governo e delle tensioni all'interno della maggioranza gialloverde: "In Italia, anche - ha aggiunto - intendiamo cambiare tutto, a partire dal governo del cambiamento. Pensiamo che se gli italiani ci daranno una mano alle prossime elezioni europee e ci sarà la consapevolezza che c’è un’altra maggioranza possibile, allora sarà possibile anche un governo senza M5S".

Presente alla conferenza anche il forzista Giovanni Toti che ha parlato del futuro del centrodestra: "Io sto lavorando con tenacia a un centrodestra unito, che sia nuovo, dove quelle rappresentanze che oggi non hanno voce, il cosiddetto partito del Pil, abbia una casa in cui stare. Non intendo fare scissioni. Oggi il centro destra così com’è - ha aggiunto - sta insieme bene nelle regioni e nei comuni, ma non ha una prospettiva a livello nazionale". Infine il governatore della Liguria sottolinea: "Alle Europee voterò Silvio Berlusconi. Da qui al 26 maggio non mi muovo, continuo a fare il governatore e dire la mia. Ma dopo il voto sarò al lavoro per la creazione di un nuovo centrodestra, una reale forza repubblicana".