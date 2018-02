Dopo la Fedeli, la sinistra ci ricasca: sindaco con falsa laurea nel curriculum

Dopo il caso del ministro Valeria Fedeli, il Pd casca di nuovo su una laurea fasulla. Il sindaco di Santa Luce, comune di 1.700 anime in provincia di Pisa, Giamila Carli (nella foto), 56 anni, una perfetta sconosciuta della politica, è diventata famosa per aver falsificato il curriculum dal 1993, quando diventa per la prima volta sindaco di Santa Lucia. «E continuerà a rinnovarsi - scrive il Tirreno - quando si troverà a sedere nel consiglio di amministrazione di Asatrade Srl, in rappresentanza della Bassa Val di Cecina e della Colline pisane. Come nelle vesti di presidente del cda dell'Azienda farmaceutica cecinese Srl. E a seguire nei ruoli di assessore all'Urbanistica e di vicesindaco del Comune di Cecina». Iscritta al Pd, fa politica da anni, e ha sempre arricchito il suo curriculum con una laurea in Giurisprudenza, mai conseguita. La segreteria dell'Università di Pisa ha negato ufficialmente che si sia laureata. Ridicola la scusa strappalacrime: «Sì è vero non sono laureata, ma è una storia lunga e complessa si è giustificata Non sono riuscita mai a dire ai miei genitori che non ce la facevo più ad andare avanti».

La Carli però ha deciso di non lasciare l'incarico. «Intendo restare al mio posto di sindaco eletto - ha detto - perché quell'errore non cancella la mia lunga storia politica fatta di impegno, credibilità, capacità amministrativa e organizzativa, lealtà e servizio». In fondo se lo fa una ministra...