Feltri a De Girolamo: "Tu mi interrompi, ma sta’ zitta!"

Ha rimproverato Massimo Giletti dicendogli che faceva parlare solo Nunzia De Girolamo e la deputata altoatesina Michaela Biancofiore. E ha aggiunto che era meglio chiudere il collegamento. Vittorio Feltri si è molto innervosito durante la trasmissione televisiva Non è l’Arena, in cui si stava discutendo della vicenda del Sudtirolo che non vuole essere italiano.

A un certo punto il direttore di Libero ha detto a Giletti: “ Tu fai parlare soltanto quelle due signore li, va benissimo. Io non voglio impormi. Però non me la sento di proseguire in una discussione dove non ho diritto di cittadinanza. Io esprimo dei concetti che sono basati sulla realtà - ha proseguito Feltri -. Se le signore non sono d’accordo non me ne importa niente. Finiamola qui e buonanotte ”. Mentre Feltri parlava, De Girolamo cercava di inserirsi più volte nel discorso e il direttore di Libero l’ha attaccata: “ Vedi, tu mi interrompi già, ma stà zitta! Fammi finire! Ma perché devi rompermi i c… con i tuoi interventi mentre sto parlando. Ma andate a farvi benedire! ”

A questo punto l’ex deputata di Forza Italia ha precisato di scrivere per Libero e che non consente a Feltri di esprimere l’affermazione ‘Quelle due signore lì” perché secondo lei è un’espressione sgradevole così come le brutte parole. Feltri ha ribattuto in modo ironico: “ Ma non siete signore? Va bene ne prendo atto ”. Il direttore ha detto che era stanco di sopportare quella conversazione. Giletti l’ha fermato e gli ha detto che se gli era scappata una bestemmia, doveva intervenire. Feltri era incredulo mentre lo sentiva e ha detto al conduttore che si stava sbagliando, puntualizzando di di non aver detto alcuna bestemmia. Inoltre, Feltri ha precisato che “ se tu mi fai una domanda, io rispondo alla domanda perché penso che ti interessi la mia risposta. Se non ti interessa, non farmi alcuna domanda ”.