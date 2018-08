Ferragosto di burrasca (ma tornerà l'afa)

È come se l'Islanda battesse l'Egitto ai supplementari. Metafora calcistica per dire che da ieri (e per due, tre giorni al massimo) il freddo nordeuropeo spazzerà via l'afosa perturbazione africana. Arriva la «Burrasca di Ferragosto», come l'hanno chiamata i web-meteorologi. Era ora. In soldoni significa che piove sul ponte di Ferragosto con calo termico avvertibile in particolare al Nord. Siete avvertiti. Gode chi resta in città, meno il resto, che sono tanti. Questi possono consolarsi sapendo che il sole torna nel fine settimana. Nel frattempo il ciclone atlantico di origine islandese è già arrivato al Nord e raggiungerà il centrosud questa sera.

Parentesi fresca che preoccupa assai la Coldiretti. La grandine di Ferragosto - dicono - colpirà i vigneti dove è appena iniziata la vendemmia favorita dal lungo periodo di caldo. Si rischia, insomma, di creare problemi alle coltivazioni già colpite dal maltempo con oltre mezzo miliardo di danni dall'inizio dell'anno per effetto - sottolinea sempre Coldiretti - dei cambiamenti climatici in atto che si sono manifestati con la più elevata frequenza di eventi estremi e sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal caldo alle tempeste. La grandine è uno dei eventi più temuti dagli agricoltori e rischia di abbattersi su una vendemmia che quest'anno si prevede con una produzione complessivamente in aumento tra 10% e il 20% con circa 46/47 milioni di ettolitri rispetto ai 40 milioni dello scorso anno, con una gara produttiva testa a testa con i rivali francesi.

Torniamo al tempo. A Milano ieri sembrava di essere già in autunno: pioggia e venti freschi di maestrale hanno fatto calare le temperature di otto gradi rispetto a domenica. Ma piogge, rovesci e grandinate hanno colpito l'Italia dal Triveneto all'Emilia Romagna e fino alla Toscana. E in serata la pioggia è arrivata nel Lazio, in Umbria e nelle adriatiche centrali.

Oggi il maltempo prosegue al centrosud con temporali fino a Roma, e più giù in Molise, Puglia, Campania e Basilicata; mentre al Nord torna il sole, ma in un clima meno caldo rispetto ai giorni passati. Altri temporali poi colpiranno la Sardegna, mentre al Nordest soffierà la Bora da Trieste verso Venezia e la Romagna. I giorni fino a domenica saranno contraddistinti da venti di maestrale, e se al Nord e parte del centro tornerà il sole, rovesci e temporali pomeridiani si svilupperanno su Lazio, Campania, Calabria e Basilicata.

Però teniamoci pronti. All'orizzonte si intravede il colpo di scena, che tanto colpo di scena poi non è. Pare che da sabato, domenica si ricomincerà a boccheggiare con l'anticiclone africano che si espanderebbe dall'entroterra sahariano verso il Mediterraneo pompando masse d'aria calda verso l'Italia che inizialmente secche si arricchiranno, e non poco, di umidità lungo il tragitto marino. E ti pareva. Ma, dicevamo, tutto ciò è molto normale. Negli ultimi 20 anni l'ultima parte di agosto (almeno al centrosud) ha fatto costantemente registrare impennate di caldo. Ci vuole pazienza.