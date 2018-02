FI, Berlusconi firma "patto per la natalità"

Silvio Berlusconi annuncia la firma del "Patto per la natalità". Il Cavaliere propone la sua ricetta per rilanciare il ruolo dei genitori nel giorno in cui Forza Italia ha presentato a Milano, con Mariastella Gelmini e Giulio Gallera, le politiche da mettere in campo a sostegno della famiglia. Il patto è stato messo a punto dal Forum delle Associazioni Familiari. "Il governo di centrodestra - ha garantito il Cav - porrà al centro delle sue politiche il sostegno alla famiglia, come abbiamo fatto in passato introducendo per esempio il bonus-bebè, il sostegno alle famiglie numerose, la garanzia della conciliazione per le mamme fra lavoro e famiglia, l’effettiva tutela sociale della maternità". Poi il Cav ha sottolineato la sua preoccupazione per il calo delle nascite nel nostro Paese: "Sono molto preoccupato - ha dichiarato Berlusconi nel siglare l’impegno del suo partito - per la crisi della natalità in Italia. Far nascere un figlio è un atto di speranza e di fiducia nel futuro. Una società nella quale non nascono più figli è una società che non crede nel domani. Questa tendenza demografica, se non cambia, avrà anche effetti economici e sociali preoccupanti, determinando squilibri crescenti e rendendo sempre più difficile la previdenza e il welfare". Infine ha aggiunto: "Adesso serve garantire un lavoro stabile che consenta alle giovani coppie di diventare una famiglia, di accendere un mutuo per comprarsi una casa, di avere risorse per la crescita e l’educazione dei figli".