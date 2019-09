Fioramonti e la tassa sui voli aerei: "Così finanziamo la scuola"

La linea di Lorenzo Fioramonti non muta da viceministro a ministro e dunque rimane sempre la stessa: tassare per finanziare la scuola. Il titolare del Miur è stato intervistato a Porta a Porta rilanciando il suo piano a favore degli ambienti di istruzione: " Microinterventi fiscali su consumi che fanno male alla salute all'ambiente per finanziare la ricerca e la formazione che aiutano la salute e l'ambiente ".

Nello specifico si prevede una tassa " di 1 euro per un volo nazionale e 1 euro e 50 per un volo internazionale ". Il tutto per cercare di recuperare due miliardi di euro da destinare a " ricerca e formazione che aiutano la salute e l'ambiente ".

I microinterventi fiscali prendono il nome di tasse su bevande zuccherate, snack e voli aerei, che rappresentano " le tre aree principali insieme ad altri interventi su altri tipi di consumi particolarmente significativi e che hanno un costo importante anche per la spesa pubblica ". In vista della legge di Bilancio il pentastellato ha dichiarato: " Il compito di trovare le risorse spetta al governo nella sua interezza e in particolare al ministro dell'Economia. Però ho imparato che è sempre utile trovare delle coperture, quindi mi sono permesso di suggerire una serie di piccoli interventi ".

Investimenti o dimissioni