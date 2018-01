Fmi: "L'incertezza politica fattore di rischio per le riforme"

Il Fondo monetario internazionale lancia un avvertimento. "L’incertezza politica - si legge nell’aggiornamento del World economic outlook dell'Fmi - fornisce spazio a rischi per la realizzazione delle riforme o alla possibilità di un riorientamento delle agende". Entrando nello specifico il Fondo cita le prossime elezioni in Brasile, Colombia, Italia e Messico.

Riviste al rialzo le stime sulla crescita dell’economia italiana. In particolare i tecnici di Washington fissano all’1,6% l’incremento del Pil nel 2017, all’1,4% nel 2018 (lo 0,3% in più rispetto a ottobre) e all’1,1% nel 2019 (lo 0,2% in più rispetto alle previsioni precedenti). Alla base di questa revisione, spiega il Fondo, "lo slancio maggiore della domanda interna e una domanda esterna più forte". Per l'Italia (e per altri paesi), comunque, il documento segnala anche i rischi in materia di attuazione delle riforme dovuti all'incertezza politica legata alle prossime elezioni.

La crescita globale, sottolinea Christine Lagarde (direttore Fmi) sta accelerando dal 2016 e "tutti i segnali indicano che il rafforzamento continuerà quest'anno, nel 2018, e il prossimo, nel 2019", ma "la compiacenza è uno dei rischi contro i quali dovremmo essere preparati". Secondo Lagarde "dovremmo essere incoraggiati ma non interamente soddisfatti" dalla situazione, dal momento che molte persone sono rimaste escluse dalla crescita economica, ma anche dal momento che si tratta di "una ripresa soprattutto ciclica" e che "rimangono molte incertezze" a livello di vulnerabilità del settore finanziario, rispetto alle quali è necessario che si rimanga "vigili". Ancora una volta la numero uno del Fmi invita a sfruttare il momento positivo per intervenire con riforme strutturali, sottolineando che "le strade qui vengono spazzate quando ha smesso di nevicare". Un riferimento alla neve che sta cadendo sulla cittadina svizzera che ospita il World Economic Forum. Pur confermando come nel breve termine la situazione si presenti positiva, Lagarde segnala che "ciò che vediamo nel medio termine ci dà motivi di preoccupazione".