Fondi Lega, Borghezio: "Costretti a elemosina manco fossimo vu’ cumprà"

"All'apertura dei lavori porterò il caso al Parlamento europeo. Non capisco come possa agire un partito politico che ha un ruolo importante negli equilibri europei. Ci obbligano a pietire l’elemosina, neanche fossimo noi i vu’ cumprà... È una cosa abnorme" . Lo ha dichiarato l'onorevole Mario Borghezio al Corriere. L'esponente della Lega ha parlato del futuro del suo partito di appartenenza ora che il tribunale del Riesame di Genova ha confermato il sequestro di 49 milioni dai conti del Carroccio.

Borghezio se la prende "con chi, singolarmente, fa un uso politico del proprio ruolo in magistratura. Mi auguro che la massima autorità dello Stato se ne renda conto e impedisca una simile violazione dei diritti fondamentali della politica. Colpisce questa fissa della Procura di Genova di sequestrare tutto e tutti in maniera indiscriminata attivando i sequestri su somme legittimamente percepite" .

I fondi

L'onorevole della Lega ha poi dichiarato di non sapere nulla dei fondi spariti dal partito. "Io su questo nulla so e non dico niente. Umberto Bossi è la persona più onesta che ho conosciuto in vita mia, dopo mio padre. E l’ho detto quando tutti gli davano addosso. Su questa storia dei 49 milioni lui c’entra fino a un certo punto e io preferisco tenermi a chilometrica distanza" .