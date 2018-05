Fontana: "Il premier sarà di area M5S"

"Ci sono state anche persone consultate che non erano al tavolo che hanno dato dei contributi e penso che possa essere una persona di questo tipo. Non so il nome, presumo sia un uomo. Sarà un premier che sarà un po' più spostato verso l'area M5S, perché in questa maggioranza c'è chi ha preso il 32% e chi il 17,5%, ma non sarà effettivamente un esponente del M5S". Così a L'intervista di Maria Latella su Sky TG24, il vice segretario della Lega Lorenzo Fontana parlando del possibile premier a guida di un governo M5S-Lega. "Immagino che avrà un po' di equilibrio tra le due componenti e che tenti di governare al meglio. Sarà una persona da un curriculum incontestabile capace di interloquire anche all'estero". Quanto all'ipotesi che il nome non soddisfi il capo dello Stato il leghista conclude: "Mi auguro si riesca a trovare una quadra anche con lui".

E ancora: "Un governo di questo tipo sicuramente ad alcuni esponenti del Ppe non piace, ma il Ppe è un partito europeo molto variegato, quindi c'è sicuramente differenza al suo interno e ai partiti che trainano, come quello della Merkel, sicuramente non piacciamo". Quanto alle parole nette di Tajani, che ha paventato il rischio di una dittatura: "Lo conosco ed è sempre stato una persona corretta e prudente nelle parole, quindi mi sorprende che dica queste cose", spiega il leghista. Ma che cosa sta succedendo a livello europeo? "Ci sono delle forze che vedono un potere solido fino a qualche tempo fa che invece ora sta mostrando tutte le crepe per politiche sbagliate" e queste crepe "porteranno a un cambiamento di potere, anche a livello europeo con le elezioni l'anno prossimo". Ma c'è un certo mondo economico e finanziario che sta boicottando il governo M5s-Lega? "Sicuramente non siamo simpatici a un certo mondo, c'è uno scontro di potere. In Europa non è più al potere una certa nomenklatura. Sarebbe bello si potesse avere almeno la possibilità di provare".

Quanto al rapporto tra Forza Italia e la Lega, "se Berlusconi dovesse fare anche un calcolo per il suo partito dovrebbe pensare a quante cose può fare la Lega all'interno del governo per il centrodestra, può fidarsi della Lega e mi auguro possa capire che non dove temere alcunché anzi potrebbe collaborare". Ma sarà la fine del centrodestra? "Dovremo vedere che tipo di opposizione farà Forza Italia, ad ora vedo commenti forse eccessivi. Assolutamente non sono d'accordo a una norma sul conflitto di interessi contra personam o contro un'azienda".