Formigli attacca Salvini: "Perché non vieni in trasmissione?"

Tutto parte da un invito negato. Quello fatto al sindaco leghista di Monfalcone, Anna Cisint. Il primo cittadino non è voluto andare a Piazzapulita e così Corrado Formigli, che già una settimana fa si era rivolto al segretario leghista, senza però avere risposta, ha rivolto un nuovo, polemico appello a Matteo Salvini: "Perché la Lega non viene in trasmissione?" (guarda il video).

"È parecchio tempo ormai che la Lega non manda i suoi esponenti a Piazzapulita" , spiega Formigli in apertura di trasmissione. Il diniego di partecipare alla puntata di ieri sera da parte del sindaco di Montefalcone, ha spinto il giornalista di La7 a lanciare una sorta di appello a Salvini: "Gli chiedo qui, pubblicamente, le ragioni di questo veto. Non vorrei che si trattasse del fatto che Piazzapulita ha spesso criticato la Lega, come ha spesso criticato gli altri partiti, e continuerà a farlo tutte le volte che lo riterrà opportuno" . E ancora: "Se così fosse, vorrebbe dire che la Lega non va in televisione da quei programmi che la criticano. Magari verremo smentito già la prossima settimana, e lo spero, però io chiedo pubblicamente ragione del perché i rappresentanti della Lega vengano bloccati dall'ufficio comunicazione del Carroccio se non altro perché devo dare una risposta alle tantissime persone che mi fermano e mi chiedono perché non abbiamo esponenti della Lega in trasmissione" .